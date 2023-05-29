Настоятелю Киево-Печерской лавры продлили арест

Суд в Киеве продлил домашний арест настоятелю Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу

Соломенский районный суд Киева продлил домашний арест настоятелю Киево-Печерской лавры митрополиту Украинской православной церкви (УПЦ) Павлу. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика страны».

Уточняется, что срок ареста продлен на 60 дней. Представители защиты наместника монастыря планируют подавать апелляцию на это решение.

Митрополита Павла отправили под домашний арест в начале апреля. До этого он рассказал, что Служба безопасности Украины (СБУ) заподозрила его в работе на Россию и в разжигании религиозной розни. «Еще и говорят, что я проклинал президента (Украины Владимира Зеленского — прим. "Ленты.ру")», — сообщал митрополит.

Изначально суд назначил настоятелю лавры домашний арест сроком на два месяца. Сам священнослужитель называл это решение политическим заказом.