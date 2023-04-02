Суд отправил митрополита Павла под домашний арест на два месяца

Суд отправил митрополита УПЦ Павла под домашний арест на два месяца в электронном браслете

Суд в Киеве отправил наместника Киево-Печерской лавры митрополита Украинской православной церкви (УПЦ) Павла под домашний арест на два месяца. Об этом сообщает ТАСС с ношением электронного браслета.

На священнослужителя также надели электронный браслет. Отбывать меру пресечения митрополит Павел будет вдали от лавры, по месту жительства в селе Вороньков Бориспольского района Киевской области. При этом, по данным украинских СМИ, священнослужителю разрешили записывать и публиковать видеоролики — на запрете этих действий настаивала прокуратура.

Наместник лавры пожаловался на проблемы со здоровьем

По данным украинских СМИ, митрополит Павел пожаловался на здоровье в ходе выступления в суде и когда на него надевали браслет. В частности, по словам служителя церкви, его дважды хотели отравить: в 2012 и в 2014 годах, из-за этого ему удалили селезенку. Кроме того, он заявил, что у него в голове нашли кисту размером 13,2 миллиметра. В связи с проблемами со здоровьем наместник просил суд при избрании меры пресечения назначить ее в Киево-Печерской Лавре. Позднее адвокат митрополита Павла сообщил, что защита священнослужителя попросит суд отменить для священнослужителя ношение электронного браслета из-за состояния здоровья.

Ранее сообщалось, что в зале суда наместник Киево-Печерской лавры сообщил, что у него понизился уровень сахара в крови и что он себя плохо чувствует. Митрополит был направлен в больницу, но впоследствии суд принудительно вернул его на заседание, которое состоялось в 18:30 (совпадает с московским).

Митрополит Павел счел решение суда политическим заказом

По мнению одного из насельников лавры, решение о домашнем аресте наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла является попыткой сменить наместника канонической УПЦ на назначенного раскольниками перебежчика, сохранив монахов на месте.

Сам митрополит Павел счел решение суда Киева о его аресте политическим заказом. Однако он все принимает как волю Божью и принимает ситуацию «абсолютно спокойно и с честью». При этом, добавил священнослужитель, ему ранее поступали угрозы.

Ранее заповедник «Киево-Печерская Лавра» обязал представителей УПЦ покинуть территорию лавры до 29 марта. Причиной якобы стало нарушение монастырем условий документа по использованию госимущества. 29 марта глава раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний назначил архимандрита Авраамия (Лотыша) исполняющим обязанности наместника Киево-Печерской лавры.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал фактический захват Киево-Печерской лавры раскольнической Православной церковью Украины (ПЦУ) «еще одним шагом к укреплению духовной независимости государства», направленный на защиту общества от «московских манипуляторов религией».

В России уличили Запад в отсутствии реакции на ситуацию с УПЦ

В России отреагировали на ситуацию с митрополитом Павлом. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила Киев в издевательстве над православием. Она отметила, что насилие над религией на Украине проходит при безмолвном потворстве цивилизованного Запада.

На это же указывал посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. По его словам, участники «Саммита за демократию», который был организован США, молчат по ситуации с УПЦ и не реагируют на репрессии в отношении ее представителей, что противоречит декларируемым целям форума. «Это безразличие, двойные стандарты или подтверждение слепого следования установкам США?» — поинтересовался он.