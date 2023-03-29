Зеленский объяснил захват Лавры раскольниками «защитой общества»

Президент Зеленский заявил, что на территории Украины самая большая религиозная свобода

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию вокруг канонической Украинской православной церкви (УПЦ) и Киево-Печерской лавры. Об этом говорится в его видеообращении в Telegram.

По его словам, Украина является «территорией самой большой религиозной свободы». При этом фактически захват Лавры раскольнической Православной церковью Украины (ПЦУ) он оценил как «еще один шаг к укреплению духовной независимости государства», направленный на защиту общества от «московских манипуляторов религией».

29 марта глава раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний назначил архимандрита Авраамия (Лотыша) исполняющим обязанности наместника Киево-Печерской лавры.

Ранее заповедник «Киево-Печерская Лавра» обязал представителей УПЦ покинуть территорию лавры до 29 марта. Причиной якобы стало нарушение монастырем условий документа по использованию госимущества. В УПЦ заявили, что не собираются выполнять условия и переселяться из лавры, а также идти на компромисс с властями.