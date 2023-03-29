Раскольническая ПЦУ назначила наместника в Киево-Печерскую лавру

В ПЦУ назначили архимандрита Авраамия и.о. наместника Киево-Печерской лавры

Глава раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний назначил архимандрита Авраамия (Лотыша) исполняющим обязанности наместника Киево-Печерской лавры. Об этом сообщается в опубликованном на сайте ПЦУ заявлении.

Отмечается, что в свою очередь архимандрит Авраамий обратился к священнослужителям канонической Украинской православной церкви (УПЦ) и призвал их перейти в ПЦУ.