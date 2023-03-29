В Киево-Печерской лавре отказались идти на компромисс с властями

Наместник Киево-Печерской лавры Павел заявил, что УПЦ не пойдет на компромисс с властями

Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел заявил, что Украинская православная церковь (УПЦ) не пойдет на компромисс с властями Украины и не покинет территорию храмового комплекса. Обращение митрополита опубликовано в YouTube-канале обители.

«Я еще раз обращаюсь к власть имущим прекратить давление на судей, святую церковь, лавру. Компромиссов у нас насчет лавры не может быть никаких, мы будем стоять до последнего, закон на нашей стороне», — заявил он.

Павел также рассказал, что представители заповедника «Киево-Печерская лавра» предлагали «пойти на сговор против церкви», чтобы добиться права на увеличение срока пребывания в монастыре, но митрополит Павел отказался.

29 марта, в последний день пребывания монахов в обители, на ее территории собрались верующие для совместной молитвы.

Администрация заповедника «Киево-Печерская лавра» обязала монахов УПЦ покинуть здания монастыря до 29 марта. Представители церкви назвали такие требования ультиматумом и отказались покидать лавру.