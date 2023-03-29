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09:40, 29 марта 2023Бывший СССР

Верующие начали собираться у Киево-Печерской лавры в день выселения монахов

Сотни верующих начали собираться у Киево-Печерской лавры в день выселения монахов

Кадр: Telegram-канал «Политика Страны»

На территории Киево-Печерской лавры, которую в среду, 29 марта, должны покинуть монахи Украинской православной церкви (УПЦ), начинают собираться верующие. Об этом сообщает в Telegram украинское издание «Страна».

Церковь призвали своих сторонников в этот день приходить на молитву. В 6:30 в лавре началось богослужение. У главного входа дежурит патруль полиции. Судя по опубликованным фотографиям, к монастырю пришли сотни прихожан.

Ранее сообщалось, что синод неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ) попросил власти передать ей здания на территории Киево-Печерской лавры.

Как стало известно 10 марта, администрация заповедника «Киево-Печерская лавра» обязала монахов УПЦ покинуть здания монастыря до 29 марта. Представители УПЦ назвали такие требования ультиматумом и отказались покидать лавру.

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Варвара Кошечкина
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