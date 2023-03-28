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18:57, 28 марта 2023Бывший СССР

ПЦУ попросила власти Украины передать ей здания Киево-Печерской лавры

Синод ПЦУ попросил власти Украины передать ей здания на территории Киево-Печерской лавры

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Синод неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ) попросил власти передать ей здания на территории Киево-Печерской лавры, которую должны покинуть монахи Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом сообщает «Интерфакс».

Также ПЦУ поддержала решение украинского руководства о разрыве договора с УПЦ о пользовании зданиями обители. Помимо этого, иерархи Православной церкви Украины попытались убедить нынешних насельников Киево-Печерской лавры перейти к ним. Уточняется, что они призвали братию обители к «единению в лоне Поместной Украинской Православной Церкви».

Ранее сторонники ПЦУ захватили последний храм канонической УПЦ в Ивано-Франковске. На опубликованной записи видно, как верующие и священнослужители убегают из задымленного помещения церкви, а молодые люди, прикрывшие лица от слезоточивого газа, закрывают за ними двери.

Как стало известно 10 марта, администрация заповедника «Киево-Печерская лавра» обязала монахов УПЦ покинуть здания монастыря до 29 марта. Представители УПЦ назвали такие требования ультиматумом и отказались покидать лавру.

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Кристина Есикова
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