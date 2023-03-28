Сторонники ПЦУ захватили последний храм УПЦ в Ивано-Франковске

В сети появилось видео захвата сторонниками ПЦУ последнего храма УПЦ в Ивано-Франковске

Сторонники Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили последний храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Ивано-Франковске. Видеозапись опубликована в Telegram-канале УПЦ.

«Рейдеры в балаклавах выкуривают газом священников и верующих из храма Рождества Христова в Ивано-Франковске», — говорится в сообщении.

На кадрах видно, как верующие и священнослужители убегают из задымленного помещения церкви, а молодые люди, прикрывшие лица от слезоточивого газа, закрывают за ними двери.

24 марта полицейские совместно со сторонниками ПЦУ насильно выгнали священника УПЦ из храма в селе Бабин Черновицкой области.