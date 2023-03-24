На Украине священника УПЦ насильно выгнали из храма во время службы

УПЦ: полицейские со сторонниками ПЦУ насильно выгнали 65-летнего священника из храма

На Украине полицейские насильно выгнали из храма 65-летнего священника Украинской православной церкви (УПЦ), который даже не успел снять церковного облачения. Об этом пресс-служба УПЦ сообщила в Telegram.

Инцидент произошел в храме Вознесения Господня в селе Бабин Черновицкой области. Как рассказали в пресс-службе, отец Иоанн завершил Таинство Соборования и не успел снять с себя церковное облачение, когда полицейские начали «таскать его по храму».

Во время службы в церковь пришли сторонники Православной церкви Украины (ПЦУ), чтобы помешать богослужению и выгнать верующих. Отец Иоанн уговорил полицейских разрешить прихожанам завершить молитву, но сразу после этого их заставили покинуть храм.

Ранее монахов УПЦ обязали покинуть территорию Киево-Печерской лавры до 29 марта. Наместник лавры митрополит Павел заявил, что монахи не намерены уходить, и призвал верующих всеми силами защищать обитель.