Верующих призвали всеми силами защищать Киево-Печерскую лавру

УПЦ призвала верующих всеми законными средствами защищать Киево-Печерскую лавру

Каноническая Украинская православная церковь (УПЦ) призвала верующих всеми силами и законными средствами защищать Киево-Печерскую лавру, из которой украинские власти хотят выселить монахов. Об этом говорится в обращении Синода УПЦ.

Представители церкви отмечают, что многие сейчас обращаются к священноначалию УПЦ за благословением духовного труда по защите законного права продолжать молиться в Киево-Печерской лавре и заботиться о ней.

«Мы сердечно благодарим всех вас, дорогие братья и сестры, за вашу непоколебимую веру в Бога и любовь к Святой Церкви. Никакие причины не смогут сломить нашу жесткую волю отстаивать святое Православие», — говорится в заявлении.

Ранее настоятель монастыря митрополит Павел заявил, что монахи УПЦ не покинут Киево-Печерскую лавру, несмотря на требование властей.

20 марта члены синода УПЦ приехали в офис президента Украины Владимира Зеленского, чтобы донести свою позицию о выселении из Киево-Печерской лавры, но глава государства отказал им во встрече.

Монахов обязали покинуть территорию храмового комплекса до 29 марта. Руководство заповедника Киево-Печерской лавры, ссылаясь на выводы межведомственной группы, обвинило УПЦ в нарушении договора об использовании госимущества.