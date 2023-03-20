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14:44, 20 марта 2023Бывший СССР

Члены синода УПЦ приехали в офис Зеленского

Члены синода Украинской православной церкви приехали в офис президента Зеленского

Фото: Vladyslav Musiienko / Reuters

Члены синода Украинской православной церкви (УПЦ) приехали в офис президента Украины Владимира Зеленского, чтобы донести свою позицию о выселении из Киево-Печерской лавры. Об этом Украинская православная церковь сообщила в Telegram.

«Члены синода написали обращение к президенту Владимиру Зеленскому и хотят ему лично объяснить сложившуюся ситуацию, какой она есть на самом деле. Данное обращение является очень важным для Священного синода УПЦ и дальнейшие действия синода зависят от того, насколько адекватно руководство государства отреагирует на позицию миллиона верующих УПЦ», — передает слова владыки Климента Telegram-канал «Политика Страны».

Монахов обязали покинуть территорию храмового комплекса до 29 марта. Руководство заповедника Киево-Печерской лавры, ссылаясь на выводы межведомственной группы, обвинило УПЦ в нарушении договора об использовании госимущества.

Митрополит Климент назвал требования руководства заповедника ультиматумом, который не имеет ничего общего с законодательством Украины. По словам митрополита, для выселения нет никаких юридических оснований.

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Ткачев Егор
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