Члены синода УПЦ приехали в офис Зеленского

Члены синода Украинской православной церкви приехали в офис президента Зеленского

Члены синода Украинской православной церкви (УПЦ) приехали в офис президента Украины Владимира Зеленского, чтобы донести свою позицию о выселении из Киево-Печерской лавры. Об этом Украинская православная церковь сообщила в Telegram.

«Члены синода написали обращение к президенту Владимиру Зеленскому и хотят ему лично объяснить сложившуюся ситуацию, какой она есть на самом деле. Данное обращение является очень важным для Священного синода УПЦ и дальнейшие действия синода зависят от того, насколько адекватно руководство государства отреагирует на позицию миллиона верующих УПЦ», — передает слова владыки Климента Telegram-канал «Политика Страны».

Монахов обязали покинуть территорию храмового комплекса до 29 марта. Руководство заповедника Киево-Печерской лавры, ссылаясь на выводы межведомственной группы, обвинило УПЦ в нарушении договора об использовании госимущества.

Митрополит Климент назвал требования руководства заповедника ультиматумом, который не имеет ничего общего с законодательством Украины. По словам митрополита, для выселения нет никаких юридических оснований.