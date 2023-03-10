В УПЦ ответили на требование к монахам покинуть Киево-Печерскую лавру

В УПЦ отказались выселять монахов из Киево-Печерской лавры

В Украинской православной церкви (УПЦ) отказались покидать здания Киево-Печерской лавры. Об этом сообщил председатель Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Климент, передает Telegram-канал украинского издания «Страна.ua».

Он прокомментировал соответствующее требование национального заповедника «Киево-Печерская лавра», назвав его ультиматумом, который «не имеет ничего общего с законодательством Украины». «УПЦ не может выселиться из монастыря, поскольку для этого нет никаких юридических обоснований», — заявил митрополит.

Он также указал на несправедливость передачи монастырем заповеднику материальных ценностей и культурного наследия, которое «было возрождено и сохранялось монахами». «На каком основании передавать это людям, которым не имеют к нему никакого отношения? Они его не создавали, не реконструировали, а только разрушали все предыдущие годы, и теперь хотят отобрать его у нас», — заявил Климент.