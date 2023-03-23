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12:45, 23 марта 2023Бывший СССР

Наместник Киево-Печерской лавры оценил украинское государство в грош

Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел заявил, что монахи УПЦ не покинут обитель

Фото: Brendan Hoffman / Getty Images

Монахи канонической Украинской православной церкви (УПЦ) не покинут Киево-Печерскую лавру, несмотря на требование властей страны это сделать, заявил настоятель монастыря митрополит Павел. Его слова приводит «Интерфакс».

«Нам дали две недели, чтобы выселиться из обители. Мы не сможем этого сделать ни под каким предлогом, потому что за 35 лет братия сделала все, чтобы благоустроить жизнь обители и паломников, и у нас просто нет места, куда это все вывезти, а оставлять мы ничего не намерены», — сказал наместник.

«Если государство так поступает, то грош цена им в базарный день», — прокомментировал он нежелание президента Украины Владимира Зеленского говорить с архиереями УПЦ, которые пришли к офису главы государства.

Накануне комиссия Министерства культуры Украины начала проверку «сохранности музейных экспонатов» на территории Киево-Печерской лавры. Сообщается, что в настоящее время закрыты Верхние Пещеры Киево-Печерской лавры, Нижние Пещеры пока еще открыты.

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Алевтина Запольская
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