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16:19, 20 марта 2023Бывший СССР

В офисе Зеленского отказали иерархам УПЦ во встрече

Пресс-секретарь президента Украины заявил об отказе Зеленского встретиться с иерархами УПЦ

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Встреча с представителями канонической Украинской православной церкви (УПЦ) с президентом Украины Владимиром Зеленским на сегодня не запланирована, заявил его пресс-секретарь Сергей Никифоров. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика страны».

«С делегацией встретились сотрудники профильных департаментов офиса президента, чтобы получить обращение, зарегистрировать его и передать для дальнейшего рассмотрения», — поделился Никифоров, указав, что письменное обращение к Зеленскому священники УПЦ передавать кому-либо еще отказались.

Ранее монахов УПЦ обязали покинуть территорию Киево-Печерской лавры до 29 марта. Руководство заповедника, на территории которого стоит лавра, ссылаясь на выводы межведомственной группы, обвинило УПЦ в нарушении договора об использовании госимущества.

20 марта члены синода УПЦ приехали в офис Зеленского, чтобы донести свою позицию о выселении из Киево-Печерской лавры.

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Алевтина Запольская
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