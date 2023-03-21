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13:08, 21 марта 2023Бывший СССР

Минкульт Украины начал проверку в Киево-Печерской лавре

«Страна.ua»: комиссия Минкульта Украины начала проверку в Киево-Печерской лавре

Фото: Roman Pilipey / Getty Images

Комиссия Министерства культуры Украины начала проверку «сохранности музейных экспонатов» на территории Киево-Печерской лавры, откуда украинские власти намерены выселить монахов канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом в Telegram сообщает издание «Страна.ua».

Сообщается, что в настоящее время закрыты Верхние Пещеры Киево-Печерской лавры, Нижние Пещеры пока еще открыты.

В издании отмечают, что члены комиссии Минкульта отказались от комментариев.

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Ранее сообщалось, что из-за проверки монахам будет запрещено молиться в пещерах, где хранятся мощи святых.

Руководство украинского национального заповедника «Киево-Печерская лавра» обязало монахов покинуть здания монастыря до 29 марта. Причиной выселения стали выводы межведомственной рабочей группы, которая заявила о нарушении монастырем условий договора по использованию госимущества. Подтверждение последнего не приводится.

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Алевтина Запольская
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