Монахов Киево-Печерской Лавры уведомили о закрытии доступа к мощам святых

Власти Украины уведомили монахов Киево-Печерской Лавры о закрытии доступа к мощам святых

Украинские власти с 21 марта закроют для поклонения доступ в пещеры Киево-Печерской Лавры, где хранятся мощи святых. Об этом сообщает Синодальный информационно-просветительский отдел Украинской православной церкви (УПЦ).

Отмечается, что Киев объяснил запрет молиться в пещерах тем, что министерство культуры Украины создало комиссию «для выявления сохранности музейных экспонатов», которыми они называют мощи.

Ранее стало известно, что украинские власти обязали монахов покинуть территорию Киево-Печерской лавры до 29 марта. По словам руководства заповедника, ссылающегося на выводы межведомственной группы, основанием для такого решения стало нарушение Украинской православной церковью (УПЦ) договора об использовании госимущества.

