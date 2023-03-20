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15:56, 20 марта 2023Бывший СССР

Монахи начали покидать Киево-Печерскую лавру

Часть монахов покинула Киево-Печерскую лавру, библиотеку частично раздали прихожанам

Фото: Sergei Chuzavkov / Globallookpress.com

Часть монахов уже покинула Киево-Печерскую лавру. Об этом сообщил осведомленный о ситуации в монастыре источник, передает РИА Новости.

Отмечается, что в настоящий момент некоторые монахи вывозят вещи из лавры, а монастырская библиотека уже частично роздана прихожанам.

Ранее стало известно, что украинские власти обязали монахов покинуть территорию Киево-Печерской лавры до 29 марта. По словам руководства заповедника, ссылающегося на выводы межведомственной группы, основанием для такого решения стало нарушение Украинской православной церковью (УПЦ) договора об использовании госимущества.

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Георгий Нестеров
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