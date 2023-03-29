Стала известна дата выселения монахов УПЦ из Киево-Печерской лавры

«Страна.ua»: украинские власти выселят монахов УПЦ из Киево-Печерской лавры 30 марта

Власти Украины решили выселить монахов Украинской православной церкви (УПЦ) из Киево-Печерской лавры в четверг, 30 марта. О дате сообщает издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Судя из письма, которое получила Украинская православная церковь от Национального заповедника "Киево-Печерская Лавра", выселять монахов УПЦ власти планируют завтра», — сказано в публикации.

Ранее сообщалось, что заповедник обязал монахов УПЦ покинуть лавру до 29 марта. Отмечалось, что их предупредили о расторжении договора аренды обители. Исполняющий обязанности гендиректора заповедника Александр Рудник сослался на выводы межведомственной рабочей группы, которая заявила о нарушении монастырем условий документа по использованию госимущества. Подтверждений последнего при этом не приводилось.

29 марта союз православных журналистов заявил, что Киево-Печерская лавра оспорит в суде расторжение договора аренды. Адвокат Никита Чекман подал иск в Хозяйственный суд Киева. По его словам, представители монастыря неоднократно обращались с адвокатскими запросами в Кабинет министров Украины и другие ведомства для получения результатов деятельности межведомственной рабочей группы. Однако власти Украины ответили, что доступ к этой информации ограничен.