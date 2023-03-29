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11:16, 29 марта 2023Бывший СССР

Киево-Печерская лавра оспорит в суде расторжение договора аренды

В УПЦ заявили, что Киево-Печерская лавра оспорит в суде расторжение договора аренды

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Киево-Печерская лавра, которую 29 марта должны покинуть монахи Украинской православной церкви (УПЦ) оспорит в суде расторжение договора аренды. О подаче иска в Хозяйственный суд Киева сообщил союз православных журналистов.

«Адвокат Киево-Печерской лавры протоиерей Никита Чекман подал в Хозяйственный суд Киева исковое заявление о недопустимости расторжения договора аренды с Заповедником в одностороннем порядке», — говорится в сообщении.

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Кристина Есикова
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