В УПЦ заявили, что Киево-Печерская лавра оспорит в суде расторжение договора аренды

Киево-Печерская лавра, которую 29 марта должны покинуть монахи Украинской православной церкви (УПЦ) оспорит в суде расторжение договора аренды. О подаче иска в Хозяйственный суд Киева сообщил союз православных журналистов.

«Адвокат Киево-Печерской лавры протоиерей Никита Чекман подал в Хозяйственный суд Киева исковое заявление о недопустимости расторжения договора аренды с Заповедником в одностороннем порядке», — говорится в сообщении.

