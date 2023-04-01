Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:21, 1 апреля 2023Бывший СССР

Суд перенес заседание по делу наместника Киево-Печерской лавры

Заседание суда по делу наместника Киево-Печерской лавры перенесено на 3 апреля

Фото: Sergey Muhlynin / Shutterstock / Fotodom

Суд в Киеве перенес заседание по делу наместника Киево-Печерской лавры митрополита Украинской православной церкви Павла на понедельник, 3 апреля. Причиной стало плохое самочувствие служителя церкви, передает Telegram-канал «Политика страны».

Во время судебного заседания 1 апреля митрополит сообщил, что у него понизился уровень сахара в крови и он себя плохо чувствует. После этого наместник Киево-Печерской лавры покинул зал суда. Судья принял сказанное во внимание и перенес заседание на понедельник на 09:00.

Причиной появления митрополита Павла в суде стало обвинение со стороны сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ) в разжигании религиозной розни и работе на Россию. В связи с этим наместник был отправлен под домашний арест, в его доме вскоре пройдет обыск.

В субботу, 1 апреля, в 12:00 митрополита вызвали на допрос, после которого ему должны были избрать меру пресечения.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Грушко
Обсудить
Последние новости
В Минобороны отчитались об уничтожении сотни бойцов ВСУ на одном направлении
Нападение стаи собак на ребенка в российском городе попало на видео
В МИД России поздравили Зеленского с профессиональным праздником 1 апреля
Суд перенес заседание по делу наместника Киево-Печерской лавры
Затопленный паводком коттеджный поселок в Подмосковье попал на видео
В российском городе мужчина зарезал знакомого и спрятал тело в лифте
«Сочи» в меньшинстве победил «Динамо» в матче РПЛ
В Минцифры опровергли связь изменений на «Госуслугах» со слухами о мобилизации
Стало известно о связи турецкой оппозиции и американской разведки
Герой России рассказал о захвате позиций ВСУ без потерь
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.