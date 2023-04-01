Суд перенес заседание по делу наместника Киево-Печерской лавры

Заседание суда по делу наместника Киево-Печерской лавры перенесено на 3 апреля

Суд в Киеве перенес заседание по делу наместника Киево-Печерской лавры митрополита Украинской православной церкви Павла на понедельник, 3 апреля. Причиной стало плохое самочувствие служителя церкви, передает Telegram-канал «Политика страны».

Во время судебного заседания 1 апреля митрополит сообщил, что у него понизился уровень сахара в крови и он себя плохо чувствует. После этого наместник Киево-Печерской лавры покинул зал суда. Судья принял сказанное во внимание и перенес заседание на понедельник на 09:00.

Причиной появления митрополита Павла в суде стало обвинение со стороны сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ) в разжигании религиозной розни и работе на Россию. В связи с этим наместник был отправлен под домашний арест, в его доме вскоре пройдет обыск.

В субботу, 1 апреля, в 12:00 митрополита вызвали на допрос, после которого ему должны были избрать меру пресечения.