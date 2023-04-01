Наместнику Киево-Печерской лавры предъявили обвинения

СБУ предъявила обвинения наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) предъявили обвинения наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу. Об этом в субботу, 1 апреля, сообщил сам митрополит, передает ТАСС.

По словам священнослужителя, в отношении него открыто уголовное дело по подозрению в разжигании религиозной розни и работе на РФ. «Еще и говорят, что я проклинал президента (Украины Владимира Зеленского — прим. «Ленты.ру»)», — уточнил он.

Как передает РИА Новости, митрополит также заявил, что в его доме пройдут обыски. По словам очевидцев, силовики уже начали обыскивать 42-й корпус лавры, где живет Павел.

Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов настоял на выселении монахов УПЦ из Киево-Печерской лавры. При этом он пообещал, что силовики не будут «физически таскать за бороды» при «очистке от людей государственного заповедника». В то же время советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сравнил УПЦ с «гнойником, который нужно зачистить».