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09:49, 1 апреля 2023Бывший СССР

Наместнику Киево-Печерской лавры предъявили обвинения

СБУ предъявила обвинения наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) предъявили обвинения наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу. Об этом в субботу, 1 апреля, сообщил сам митрополит, передает ТАСС.

По словам священнослужителя, в отношении него открыто уголовное дело по подозрению в разжигании религиозной розни и работе на РФ. «Еще и говорят, что я проклинал президента (Украины Владимира Зеленскогоприм. «Ленты.ру»)», — уточнил он.

Как передает РИА Новости, митрополит также заявил, что в его доме пройдут обыски. По словам очевидцев, силовики уже начали обыскивать 42-й корпус лавры, где живет Павел.

Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов настоял на выселении монахов УПЦ из Киево-Печерской лавры. При этом он пообещал, что силовики не будут «физически таскать за бороды» при «очистке от людей государственного заповедника». В то же время советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сравнил УПЦ с «гнойником, который нужно зачистить».

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Варвара Кошечкина
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