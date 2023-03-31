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09:21, 31 марта 2023Бывший СССР

В СНБО Украины настояли на выселении монахов из Киево-Печерской лавры

Секретарь СНБО Украины Данилов настоял на выселении монахов из Киево-Печерской лавры

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов настоял на выселении монахов канонической Украинской православной церкви (УПЦ) из Киево-Печерской лавры. Об этом он высказался в эфире всеукраинского телемарафона.

Он пообещал, что украинские власти не будут применять силу при «очистке от людей государственного заповедника». «Физически за бороды таскать не будем, это не наша тактика. Спокойно решение будет выполнено, государственный заповедник будет полностью в руках страны... Все будет выполнено по закону», — заверил секретарь СНБО.

10 марта администрация заповедника «Киево-Печерская Лавра» обязала УПЦ покинуть территорию обители до 29 марта. Причиной соответствующего решения стало якобы нарушение церковью условий договора по использованию госимущества. В УПЦ ответили, что не намерены выполнять требования и переселяться из лавры, а также идти на компромисс с украинскими властями.

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Алевтина Запольская
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