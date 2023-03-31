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17:48, 31 марта 2023Бывший СССР

Власти Украины сравнили УПЦ с гнойником

Советник главы офиса Зеленского Подоляк сравнил УПЦ с «гнойником, который нужно зачистить»

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк сравнил Украинскую православную церковь (УПЦ) с «гнойником, который нужно зачистить». Об этом он рассказал в эфире «24 канала», передает Telegram-канал «Политика страны».

Подоляк считает, что в первые три–шесть месяцев российской спецоперации у украинского государства были все возможности для того, чтобы «физически зачистить пророссийских». Сейчас, по его словам, это сделать сложнее, но все еще возможно.

Он также добавил, что власти Украины должны «достаточно жестко пройти по этому пути», чтобы на Украине осталась одна православная церковь.

Президент Украины Владимир Зеленский недавно назвал возможную передачу Киево-Печерской лавры Православной церкви Украины (ПЦУ) «еще одним шагом к укреплению духовной независимости государства», направленной на защиту общества от «московских манипуляторов религией».

Заповедник «Киево-Печерская Лавра» обязал представителей УПЦ покинуть территорию лавры до 29 марта. Причиной якобы стало нарушение монастырем условий документа по использованию госимущества.

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Алевтина Запольская
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