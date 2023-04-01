В Киево-Печерской лавре назвали причину ареста митрополита Павла

Насельник лавры заявил, что Киев хочет сменить наместника, не выселяя монахов

Решение о домашнем аресте наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла является попыткой сменить наместника канонической Украинской православной церкви (УПЦ) на назначенного раскольниками перебежчика, сохранив монахов на месте. Это агентству РИА Новости объяснил один из насельников лавры.

По его словам, Киев пытается сохранить монахов на месте, поставив нового наместника. «Это важно, потому что кто пахать будет? Если они уйдут, у раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) вообще нет монахов. Ну, 200 человек на всю "церковь". В лавре же в одной только 200 человек живет и даже больше», — сказал он.

29 марта глава ПЦУ митрополит Епифаний назначил архимандрита Авраамия (Лотыша) исполняющим обязанности наместника Киево-Печерской лавры. Сразу после этого Лотыш был запрещен в служении указом митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия (Березовского) — предстоятеля УПЦ.

1 апреля Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила митрополита Павла в разжигании религиозной розни и работе на Россию. В тот же день суд поместил его под домашний арест, запретив посещать богослужения.