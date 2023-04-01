Митрополит Павел прокомментировал свой арест украинским судом

Митрополит Павел заявил, что решение суда Киева о его аресте является политическим заказом

Митрополит Павел прокомментировал свой домашний арест. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, решение суда в Киеве является политическим заказом. Однако он все принимает как волю Божью и принимает ситуацию «абсолютно спокойно и с честью». При этом, добавил священнослужитель, ему ранее поступали угрозы.

1 апреля стало известно, что Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила митрополита Павла в разжигании религиозной розни и работе на Россию. Позднее суд отправил священнослужителя под домашний арест на два месяца. Кроме того, суд запретил митрополиту записывать обращения в соцсетях к верующим.

После этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Киев издевается и глумится над православием. При этом дипломат отметила, что насилие над религией на Украине проходит при безмолвном потворстве цивилизованного Запада.