Суд принял решение по делу наместника Киево-Печерской лавры

Суд отправил митрополита УПЦ Павла под домашний арест на два месяца

Согласно приговору суда, наместник Киево-Печерской лавры митрополит УПЦ Павел должен находиться под домашним арестом два месяца. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на депутата Верховной Рады Алексея Гончаренко.

«Следствие установило, что начиная с 24 февраля 2022 года Петр Лебедь [митрополит Павел — прим. «Ленты.ру»] решил оправдывать [действия России], будучи наместником Киево-Печерской лавры, путем общения с прихожанами монастыря», — заявил прокурор. Суд принял решение отправить митрополита под домашний арест с ношением браслета.

Кроме того, суд запретил митрополиту записывать обращения в соцсетях к верующим.

Священнослужителя подозревают в разжигании религиозной розни и работе на Россию — такое обвинение ему предъявила Служба безопасности Украины (СБУ) 1 апреля. В связи с этим наместник был отправлен под домашний арест, в его доме вскоре пройдет обыск. В 12:00 в субботу, 1 апреля, митрополита вызвали на допрос, после которого ему должны были избрать меру пресечения. В зале суда служитель церкви сообщил, что у него понизился уровень сахара в крови и что он себя плохо чувствует. Митрополит был направлен в больницу, но впоследствии суд принудительно вернул его на заседание, которое состоялось в 18:30 (совпадает с московским).