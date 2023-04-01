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21:27, 1 апреля 2023Бывший СССР

Захарова обвинила Киев в издевательстве над православием

Захарова: Киев издевается и глумится над православием при безмолвствующем Западе

Фото: СБУ / Reuters

Киев издевается и глумится над православием. Об этом в своем Telegram-канале заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«День дурака прошел в Киеве с размахом. Зеленский, суд и толпа — все беснуются в Великий пост», — отметила дипломат.

При этом Захарова добавила, что насилие над религией на Украине проходит при безмолвном потворстве цивилизованного Запада.

Ранее Министерство иностранных дел России поздравило президента Украины Владимира Зеленского с «профессиональным праздником» и осудило гонения на православных, которые развернули украинские власти. «Раньше День дурака на Украине отмечали одесской "Юмориной" (фестиваль юмора в Одессе — прим. «Ленты.ру»). Сейчас — арестом наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла и гонениями на православных», — заявили на Смоленской площади.

1 апреля стало известно, что Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла в разжигании религиозной розни и работе на Россию. Позднее суд отправил священнослужителя под домашний арест на два месяца.

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Марина Совина
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