В МИД России поздравили Зеленского с профессиональным праздником 1 апреля

МИД России поздравил Зеленского с Днем дурака и осудил гонения на православных

Министерство иностранных дел (МИД) России 1 апреля поздравило президента Украины Владимира Зеленского с «профессиональным праздником» и осудило гонения на православных, которые развернули украинские власти. Об этом говорится в сообщении ведомства, опубликованном в Telegram.

«Раньше День дурака на Украине отмечали одесской "Юмориной" (фестиваль юмора в Одессе — прим. «Ленты.ру»). Сейчас — арестом наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла и гонениями на православных», — завили в МИД.

Ранее стало известно, что Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла в разжигании религиозной розни и работе на Россию. 1 апреля по делу священнослужителя начался суд, но его перенесли в связи с плохим самочувствием подсудимого.

МИД России призвал профильные международные структуры дать «принципиальную оценку» действиям в отношении Украинской православной церкви (УПЦ) со стороны украинских властей, которые намерены выселить монахов из лавры.