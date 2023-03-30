МИД России призвал мир оценить действия Украины в отношении церкви

Захарова: Россия призывает международные структуры оценить действия Киева в отношении УПЦ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала профильные международные структуры дать «принципиальную оценку» действиям Украины в отношении Украинской православной церкви. Ее слова приводит РИА Новости.

Помимо профильных структур, Захарова призвала оценить действия Киева и «весь православный мир». «Мы вновь призываем потребовать от киевского режима прекратить этот антигуманный, бездуховный произвол, эти преступные деяния», — указала пресс-секретарь МИД.

Утром 30 марта верующие УПЦ заблокировали работу представителей комиссии заповедника, приехавших в Киево-Печерскую лавру. Они должны были осуществить прием — передачу имущества объектов от церкви к заповеднику. Позднее силовики подогнали автозаки к стенам лавры.

Ранее в марте Мария Захарова отреагировала на предложение монахам Украинской православной церкви стать раскольниками, которое озвучил министр культуры Украины Александр Ткаченко.