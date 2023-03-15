Захарова отреагировала на предложение монахам УПЦ стать раскольниками
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на предложение монахам Украинской православной церкви (УПЦ) стать раскольниками, которое озвучил министр культуры Украины Александр Ткаченко. Комментарий она опубликовала в Telegram.
«Прямым текстом, без какого-либо смущения киевский режим озвучил преступную логику: свобода вероисповедания на Украине находится в заложниках у бандитов на Банковой», — констатировала она.
Ранее Ткаченко заявил, что монахи УПЦ могут остаться в Киево-Печерской Лавре, если перейдут в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ). Чиновник также заявил, что «специалисты и правоохранители простимулируют такое их решение».
14 марта депутаты Верховной Рады попросили Службу безопасности Украины (СБУ) обеспечить выселение монахов УПЦ из Киево-Печерской лавры. Также они обратили особое внимание на сохранение и безопасность музейных экспонатов.