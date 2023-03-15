Захарова отреагировала на предложение монахам УПЦ стать раскольниками

Захарова: свобода вероисповедания на Украине находится в заложниках у бандитов на Банковой

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на предложение монахам Украинской православной церкви (УПЦ) стать раскольниками, которое озвучил министр культуры Украины Александр Ткаченко. Комментарий она опубликовала в Telegram.

«Прямым текстом, без какого-либо смущения киевский режим озвучил преступную логику: свобода вероисповедания на Украине находится в заложниках у бандитов на Банковой», — констатировала она.

Ранее Ткаченко заявил, что монахи УПЦ могут остаться в Киево-Печерской Лавре, если перейдут в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ). Чиновник также заявил, что «специалисты и правоохранители простимулируют такое их решение».

14 марта депутаты Верховной Рады попросили Службу безопасности Украины (СБУ) обеспечить выселение монахов УПЦ из Киево-Печерской лавры. Также они обратили особое внимание на сохранение и безопасность музейных экспонатов.