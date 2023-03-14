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23:21, 14 марта 2023Бывший СССР

Монахам Украинской православной церкви предложили стать раскольниками

Минкульт Украины предложил монахам Украинской православной церкви стать раскольниками

Фото: РИА Новости

Монахи канонической Украинской православной церкви (УПЦ) могут остаться в Киево-Печерской Лавре, если перейдут в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ). С таким предложением выступил министр культуры Украины Александр Ткаченко, сообщает РИА Новости.

По его словам, если имущество монастыря будет передано государству, то у монахов «всегда есть выбор». Чиновник также заявил, что «специалисты и правоохранители простимулируют такое их решение».

14 марта депутаты Верховной Рады попросили Службу безопасности Украины (СБУ) обеспечить выселение монахов УПЦ из Киево-Печерской лавры. Также они обратили особое внимание на сохранение и безопасность музейных экспонатов.

Ранее администрация заповедника «Киево-Печерская лавра» обязала монахов УПЦ покинуть здания монастыря до 29 марта. В УПЦ такие требования назвали ультиматумом и отказались покидать лавру.

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Марина Совина
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