Монахам Украинской православной церкви предложили стать раскольниками

Минкульт Украины предложил монахам Украинской православной церкви стать раскольниками

Монахи канонической Украинской православной церкви (УПЦ) могут остаться в Киево-Печерской Лавре, если перейдут в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ). С таким предложением выступил министр культуры Украины Александр Ткаченко, сообщает РИА Новости.

По его словам, если имущество монастыря будет передано государству, то у монахов «всегда есть выбор». Чиновник также заявил, что «специалисты и правоохранители простимулируют такое их решение».

14 марта депутаты Верховной Рады попросили Службу безопасности Украины (СБУ) обеспечить выселение монахов УПЦ из Киево-Печерской лавры. Также они обратили особое внимание на сохранение и безопасность музейных экспонатов.

Ранее администрация заповедника «Киево-Печерская лавра» обязала монахов УПЦ покинуть здания монастыря до 29 марта. В УПЦ такие требования назвали ультиматумом и отказались покидать лавру.