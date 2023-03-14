Депутаты Рады попросили СБУ выселить монахов УПЦ из Киево-Печерской лавры

Депутаты Рады попросили СБУ обеспечить выселение монахов УПЦ из Киево-Печерской лавры

Депутаты Верховной Рады попросили Службу безопасности Украины (СБУ) обеспечить выселение монахов Украинской православной церкви (УПЦ) из Киево-Печерской лавры. Об этом говорится в сообщении на сайте парламента.

Сообщается, что группа народных депутатов из разных фракций направила письмо главе СБУ Василию Малюку. В своем обращении они попросили обратить особое внимание на «сохранение и безопасность музейных экспонатов Киево-Печерской лавры». «В частности, речь идет о мощах и других драгоценных и исторически значимых предметах, которые должны быть возвращены государству», — говорится в сообщении.

Глава комитета Рады по гуманитарной политике Никита Потураев считает, что попытка выселить монахов из Киево-Печерской лавры встретит сопротивление, но, по его данным, украинские правоохранители к этому готовы. При этом он отметил, что к лавре может прийти и патриотически настроенная общественность, которая поддержит ее освобождение от служителей УПЦ.

Ранее администрация заповедника «Киево-Печерская лавра» обязала монахов УПЦ покинуть здания монастыря до 29 марта. В УПЦ такие требования назвали ультиматумом и отказались покидать лавру.