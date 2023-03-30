Верующие не пустили комиссию в Киево-Печерскую лавру
Верующий Украинской православной церкви (УПЦ) заблокировали работу представителей комиссии заповедника, приехавших в Киево-Печерскую лавру. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны».
Сообщается, что прихожане окружили членов комиссии и не пускают их к зданиям, которые они хотят проверить. Полиция в происходящее не вмешивается.
«Политика Страны» также опубликовала видео с места событий. На нем толпа верующих встала на ступеньки здания, чтобы преградить путь комиссии, остальные окружили представительницу заповедника, которая снимает происходящее на телефон.
Ранее стало известно, что суд в Киеве принял иск священнослужителей Киево-Печерской лавры о недопустимости выселения монахов из монастыря.
Заповедник «Киево-Печерская Лавра» обязал представителей УПЦ покинуть территорию обители до 29 марта.