Суд в Киеве принял иск монахов Киево-Печерской лавры

Киевский суд принял иск монахов Киево-Печерской лавры о недопустимости их выселения

Киевский суд принял иск священнослужителей Киево-Печерской лавры о недопустимости их выселения монахов из монастыря. Об этом сообщил адвокат обители протоиерей Никита Чекман, передает Информационно-просветительский отдел Украинской православной церкви (УПЦ).

«Молимся о восстановлении нарушенных прав прихожан УПЦ и принятии справедливого судебного решения», — заявил адвокат.

По его словам, подготовительное заседание по делу назначено на 11:00 (совпадает с мск) 26 апреля в помещении Хозяйственного суда города Киева.

Отдел УПЦ также сообщил, что в иске указана необходимость запрета заповеднику препятствовать деятельности религиозной общины на время суда. Кроме того, было удовлетворено ходатайство монастыря о том, чтобы власти Украины предоставили информацию о сути нарушений, совершенных братией монастыря.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал ситуацию вокруг Киево-Печерской лавры «еще одним шагом к укреплению духовной независимости государства».

Ранее заповедник «Киево-Печерская Лавра» обязал представителей УПЦ покинуть территорию обители до 29 марта. Причиной якобы стало нарушение монастырем условий документа по использованию госимущества.

