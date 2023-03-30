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13:38, 30 марта 2023Бывший СССР

Украинские силовики подогнали автозаки к стенам Киево-Печерской лавры

Протоиерей Балашов заявил, что силовики подогнали автозаки к стенам Киево-Печерской лавры

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украинские силовики подогнали автозаки к стенам Киево-Печерской лавры. Об этом на пресс-конференции заявил протоиерей Николай Балашов, пишет ТАСС.

Автомобили силовиков подъехали и на территорию самой лавры. Балашов сказал, что пока не знает о дальнейших последствиях, однако российская сторона продолжит следить за развитием событий.

Ранее в Киево-Печерской лавре услышали удары в набат — тревожные сигналы колокола, оповещающие народ о бедствии.
В колокол начали бить возле храма Рождества Богородицы. Украинская православная церковь (УПЦ) попросила всех молиться.

Помимо этого, прихожане лавры не дали пройти комиссии заповедника к зданиям, которые они приехали проверять. Люди преградили им движение. После этом там заметили полицейских с автоматами.

В это же время наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел пригрозил президенту Владимиру Зеленскому небесной карой за слезы изгнанных монахов. Он также заявил, что президент Украины не смог остановить «одержимого бешенством, злобой и ненавистью» министра культуры.

Украинский национальный заповедник «Киево-Печерская лавра» обязал представителей УПЦ оставить территорию обители до 29 марта. В администрации заповедника заявили о расторжении договора — монахов обязали освободить являющиеся госсобственностью здания. На это в УПЦ ответили, что не собираются выполнять требования и переселяться из лавры, а также идти на компромисс с властями.

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Варвара Кошечкина
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