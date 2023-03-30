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11:36, 30 марта 2023Бывший СССР

В Киево-Печерской лавре начали бить в набат

В УПЦ заявили, что в Киево-Печерской лавре начали бить в набат для народа

Фото: Sergei Chuzavkov / Globallookpress.com

В Киево-Печерской лавре услышали удары в набат — тревожные сигналы колокола, оповещающие народ о бедствии. Об этом сообщается в Telegram-канале канонической Украинской православной церкви (УПЦ).

В набат начали бить возле храма Рождества Богородицы. В своих соцсетях УПЦ попросила всех православных, в том числе прихожан Киево-Печерской лавры, молиться. Колокол также слышен во время трансляции на странице УПЦ в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Ранее стало известно, что прихожане Киево-Печерской лавры не дали пройти комиссии заповедника к зданиям, которые те приехали проверять. Люди преградили им движение. Полиция в происходящее пока не вмешивается. В сети появилось видео с места событий.

Украинский национальный заповедник «Киево-Печерская лавра» обязал представителей УПЦ оставить территорию обители до 29 марта. В администрации заповедника заявили о расторжении договора — монахов обязали освободить являющиеся госсобственностью здания.

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Варвара Кошечкина
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