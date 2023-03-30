Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:47, 30 марта 2023Бывший СССР

На территории Киево-Печерской лавры заметили полицейских с автоматами

Klymenko Time: на территории Киево-Печерской лавры заметили полицейских с автоматами

Фото: Vladyslav Musiienko / Reuters

На территории Киево-Печерской лавры заметили полицейских с автоматами. Об этом сообщает Telegram-канал Klymenko Time.

Ранее стало известно, что верующие Украинской православной церкви (УПЦ) заблокировали работу комиссии Минкульта Украины, представители которой намеревались провести проверку в зданиях обители.

Спустя некоторое время члены комиссии покинули лавру, не приступив к работе по приему-передаче имущества объектов, находящихся в пользовании монастыря.

Заповедник «Киево-Печерская Лавра» обязал представителей УПЦ выселиться из обители 29 марта. Причиной якобы стало нарушение монастырем условий документа по использованию госимущества.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
The Wall Street Journal отреагировала на задержание своего журналиста в России
Российские разработчики взвинтили цены на ПО из-за отсутствия конкурентов
Агата Муцениеце выразила сомнения в шарообразности Земли
Умерла сестра Тупака Шакура и лауреат премии «Эмми» Ннека Гарленд
Более чем в половине упаковок томатного сока в России нашли плесень
Шлем виртуальной реальности Sony PS VR2 подешевеет
Си Цзиньпин заявил о подготовке Китая к возможной масштабной войне
СБУ обсудила с США сотрудничество в сфере контрразведки
Врач перечислил первые симптомы рака кишечника
Фанатка Гуфа из Индонезии подала в суд на рэпера из-за отмены концерта
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.