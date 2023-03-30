На территории Киево-Печерской лавры заметили полицейских с автоматами

Klymenko Time: на территории Киево-Печерской лавры заметили полицейских с автоматами

На территории Киево-Печерской лавры заметили полицейских с автоматами. Об этом сообщает Telegram-канал Klymenko Time.

Ранее стало известно, что верующие Украинской православной церкви (УПЦ) заблокировали работу комиссии Минкульта Украины, представители которой намеревались провести проверку в зданиях обители.

Спустя некоторое время члены комиссии покинули лавру, не приступив к работе по приему-передаче имущества объектов, находящихся в пользовании монастыря.

Заповедник «Киево-Печерская Лавра» обязал представителей УПЦ выселиться из обители 29 марта. Причиной якобы стало нарушение монастырем условий документа по использованию госимущества.