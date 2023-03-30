«Страна.ua»: комиссия покинула территорию Киево-Печерской лавры, не приступив к работе

Представители комиссии заповедника «Киево-Печерская Лавра» покинули территорию обители, не приступив к работе по приему — передаче имущества объектов, находящихся в пользовании монастыря Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом сообщает издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

«Неофициально прошла информация, что комиссия вернется сюда завтра», — сказано в публикации.

Утром 30 марта верующие УПЦ заблокировали работу членов комиссии, приехавших в Киево-Печерскую лавру. Как сообщалось, прихожане окружили и не пускали их к зданиям, которые представители заповедника хотели проверить. При этом полиция не вмешивалась в происходящее.