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23:31, 1 апреля 2023Бывший СССР

Защита наместника Киево-Печерской лавры попросит суд отменить ношение браслета

Защита митрополита Павла попросит суд отменить для него ношение электронного браслета

Фото: Str / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Защита наместника Киево-Печерской лавры Павла будет ходатайствовать об отмене для него ношения электронного браслета. Об этом сообщил адвокат митрополита Украинской православной церкви (УПЦ), его слова передает ТАСС.

Он пояснил, что такое решение принято в связи с состоянием здоровья священника. «В дальнейшем будут собраны все медицинские документы, и мы будем обращаться в суд, чтобы изменить в части браслета меру пресечения», — сказал защитник.

По данным издания «Страна.ua», священнослужитель заявил, что его дважды хотели отравить в 2012 и в 2014 годах, из-за чего ему удалили селезенку. Кроме того, по словам митрополита, у него в голове нашли кисту размером 13.2 миллиметра.

Ранее суд отправил митрополита УПЦ Павла под домашний арест на два месяца. Сообщалось, что наместник Киево-Печерской лавры будет отбывать наказание по месту жительства в селе Вороньков Бориспольского района Киевской области. В зале суда служитель церкви сообщил, что у него понизился уровень сахара в крови и что он себя плохо чувствует. Митрополит был направлен в больницу, но впоследствии суд принудительно вернул его на заседание, которое состоялось в 18:30 (совпадает с московским).

1 апреля Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила обвинения митрополиту Павлу. Он подозревается в разжигании религиозной розни и работе на Россию.

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Марина Совина
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