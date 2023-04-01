Митрополита Павла обязали отбывать домашний арест вдали от Киево-Печерской лавры

«Страна.ua»: митрополит УПЦ Павел будет отбывать наказание вдали от Киево-Печерской лавры

Митрополит Украинской православной церкви (УПЦ) Павел должен отбывать домашний арест вдали от Киево-Печерской лавры с электронным браслетом. Об этом сообщается в Telegram-канале украинского издания «Страна.ua».

В соответствии с решением суда, наместника обязали отбывать меру пресечения по месту жительства в селе Вороньков Бориспольского района Киевской области.

При этом суд отклонил ходатайство защиты митрополита о посещении им богослужений в Киево-Печерской Лавре. При этом, по данным издания, Павлу позволено продолжать записывать видеообращения с последующей публикацией. На запрете этих действий настаивала прокуратура.

Ранее митрополит Павел заявил, что решение суда Киева о его аресте является политическим заказом.

Священнослужителя подозревают в разжигании религиозной розни и работе на Россию — такое обвинение ему предъявила Служба безопасности Украины (СБУ) 1 апреля.