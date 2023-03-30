Посол уличил участников «Саммита за демократию» в молчании по ситуации с УПЦ

Посол РФ Антонов: участники «Саммита за демократию» молчат о репрессиях в отношении УПЦ

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что участники «Саммита за демократию», который был организован США, молчат по ситуации с Украинской православной церковью (УПЦ) и не реагируют на репрессии в отношении ее представителей, что противоречит декларируемым целям форума. Комментарий опубликован в Telegram-канале диппредставительства.

Посол назвал сложившуюся ситуацию грубейшим нарушением религиозных прав и свобод, а также «вопиющим примером дискриминации верующих». Он обратил внимание на то, что на саммите звучат лозунги о необходимости соблюдения свободы личности, слова, совести и вероисповедания. «Отсутствие реакции на чудовищные деяния киевских властей противоречит его декларируемым целям», — констатировал Антонов.