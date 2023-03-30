Наместник Лавры пригрозил Зеленскому небесной карой за слезы монахов

Митрополит Павел пригрозил президенту Зеленскому небесной карой за слезы изгнанных монахов

Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел пригрозил президенту Украины Владимиру Зеленскому небесной карой за слезы изгнанных монахов. Его видеообращение опубликовано на YouTube.

«Господин президент! Говорю вам и вашей своре, что наши слезы не упадут на землю, они упадут вам на голову. Вы думаете, что, войдя во власть на наших спинах, вы можете так поступать? Господь не простит ни вам, ни вашей семье!» — заявил митрополит. По его мнению, Зеленский виновен в ситуации вокруг Лавры, и в частности, в том, что «220 человек братии выброшены на улицу».

«Вы не смогли остановить одержимого бешенством, злобой и ненавистью министра культуры — значит, он творит все с вашего разрешения. Горе вам. Бойтесь!» — предупредил Павел.

Сам Владимир Зеленский ранее назвал фактический захват Лавры раскольнической Православной церковью Украины (ПЦУ) «еще одним шагом к укреплению духовной независимости государства», направленный на защиту общества от «московских манипуляторов религией».