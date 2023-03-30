Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
01:53, 30 марта 2023Бывший СССР

Наместник Лавры пригрозил Зеленскому небесной карой за слезы монахов

Митрополит Павел пригрозил президенту Зеленскому небесной карой за слезы изгнанных монахов

Фото: Vladyslav Musiienko / Reuters

Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел пригрозил президенту Украины Владимиру Зеленскому небесной карой за слезы изгнанных монахов. Его видеообращение опубликовано на YouTube.

«Господин президент! Говорю вам и вашей своре, что наши слезы не упадут на землю, они упадут вам на голову. Вы думаете, что, войдя во власть на наших спинах, вы можете так поступать? Господь не простит ни вам, ни вашей семье!» — заявил митрополит. По его мнению, Зеленский виновен в ситуации вокруг Лавры, и в частности, в том, что «220 человек братии выброшены на улицу».

«Вы не смогли остановить одержимого бешенством, злобой и ненавистью министра культуры — значит, он творит все с вашего разрешения. Горе вам. Бойтесь!» — предупредил Павел.

Сам Владимир Зеленский ранее назвал фактический захват Лавры раскольнической Православной церковью Украины (ПЦУ) «еще одним шагом к укреплению духовной независимости государства», направленный на защиту общества от «московских манипуляторов религией».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Эрдоган пообещал не дать Западу втянуть Турцию в войну против России
Девушка заработала 19 миллионов рублей за год на мечтающих быть раздавленными
В России резко вырос спрос на работников со знанием китайского языка
Наместник Лавры пригрозил Зеленскому небесной карой за слезы монахов
В США потребовали вернуть украденный из университета дневник русского генерала
Армения с оговоркой присоединилась к декларации «Саммита за демократию»
Депутаты предложили запретить мусоропроводы в домах
Звезда «Эйфории» снялась в рекламе купальников
Эрдоган пообещал не повторять ошибку Евросоюза
Госдеп прокомментировал российскую статью о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.