Митрополит Павел рассказал о попытках его отравить

«Страна.ua»: митрополит Павел заявил, что его пытались отравить в 2012 и 2014 годах

Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел сообщил о попытках отравления. Об этом он рассказал в ходе выступление в суде, передает Telegram-канал издания «Страна.ua».

По словам священнослужителя, его дважды хотели отравить: в 2012 и в 2014 годах, из-за этого ему удалили селезенку. Кроме того, митрополит Павел заявил, что 1 апреля 2023 года у него в голове нашли кисту размером 13,2 миллиметра. В связи с проблемами со здоровьем наместник просил суд при избрании меры пресечения назначить ее в Киево-Печерской Лавре. Однако суд постановил, что митрополит будет находиться под домашним арестом по месту жительства в селе Вороньков Бориспольского района Киевской области.

Ранее сообщалось, что защита наместника Киево-Печерской лавры Павла попросит суд отменить для священнослужителя ношение электронного браслета из-за состояния здоровья.