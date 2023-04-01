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11:20, 1 апреля 2023Бывший СССР

Наместника Киево-Печерской лавры отправили под домашний арест

Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел заявил, что отправлен под домашний арест

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел заявил, что его отправили под домашний арест. Об этом сообщает украинское издание Vesti.ua.

По данным издания, митрополит сам сообщил прихожанам, что получил домашний арест. В разговоре он также отметил, что ему «нужно подписать протокол», но не уточнил, какой именно.

В Украинской православной церкви (УПЦ) сообщили, что митрополита Павла вызвали на допрос к 12:00, после которого ему должны были избрать меру пресечения.

Ранее наместник Киево-Печерской лавры сообщил, что сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) предъявили ему подозрения в разжигании религиозной розни и работе на Россию. Также сообщалось, что дома у митрополита Павла проходят обыски.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов настоял на том, чтобы монахов УПЦ выселили из Киево-Печерской лавры. При этом он пообещал, что украинские власти не будут применять силу при «очистке от людей государственного заповедника».

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Алевтина Запольская
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