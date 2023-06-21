Организация «World Wildlife Fund» признана в России нежелательной

Генпрокуратура признала нежелательной в России деятельность швейцарской организации WWF

Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность в стране международной неправительственной организации «World Wide Fund for Nature» («World Wildlife Fund», «WWF», «Всемирный фонд природы»), которая ранее была признана в стране иноагентом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Решение принято по итогам проверки, установившей, что швейцарская организация представляет угрозу безопасности России. Выяснилось, что деятельность WWF направлена на воспрепятствование реализации политического курса страны по промышленному освоению Арктики, природных ресурсов на приарктических территориях, разработке и легитимизации ограничений, способных послужить основанием для переноса трассы Северного морского пути в сторону исключительной экономической зоны США.

Кроме того, инициативы «WWF» направлены на крупные предприятия, связанные с энергетикой, нефтегазовой отраслью и разработкой месторождений полезных ископаемых. Так, организация открыла сеть подконтрольных некоммерческих компаний, чтобы собирать данные якобы об экологии в России, а на деле о работе крупных промышленных комплексов. Затем они собирались готовить «независимые» оценки тенденциозного характера, направленные на сковывание экономического развития России.

Отмечается, что «Всемирный фонд природы» оказывал материальную и методическую поддержку российским некоммерческим организациям, включенным в реестр иностранных агентов.

Ранее стало известно, что Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность в стране международной правозащитной группы «Агора». Прокуроры выяснили, что «Агора» тиражирует информацию о якобы имеющихся в стране фактах ущемления прав и свобод граждан и освещает оказание юридической помощи оппозиционерам с антироссийской позицией, в том числе членам экстремистских сообществ.