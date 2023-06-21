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18:59, 21 июня 2023Моя страна

В Дербенте появится пятизвездочный отель

В Дербенте к 2026 году построят пятизвездочный отель

Изображение: Telegram-канал «Туризм.РФ»

В Дербенте к 2026 году планируется построить пятизвездочный отель на берегу Каспийского моря. Об этом сообщил в своем Telegram-канале депутат Госдумы, бывший мэр Дербента Хизри Абакаров.

«Уникальность территории – в близости побережья Каспийского моря и исторических достопримечательностей Дагестана. Для туристов в шаговой доступности расположены главные туристические магниты Дербента — Старый город, древнейшая в России и СНГ действующая мечеть, цитадель Нарын-Кала, дом Петра I и городская набережная», — написал он.

По словам Абакарова, в Дербенте построят круглогодичный гостиничный приморский комплекс со 186 номерами различных категорий. Проект также включает в себя спа-комплекс с акватермальной зоной и бассейны с элементами аквапарка.

На территории площадью четыре гектара для гостей создадут развлекательную инфраструктуру —прогулочные зоны, летние концертные площадки, рестораны, а также пляжную инфраструктуру.

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    Варвара Кошечкина
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