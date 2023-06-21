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10:33, 21 июня 2023Россия

В Москве нейросети проанализировали 10 миллионов лучевых исследований

Ракова: нейросети помогли московским рентгенологам проанализировать 10 млн исследований

Фото: пресс-служба Комплекса социального развития Москвы

В Москве после внедрения в медицину компьютерного зрения нейросети помогли рентгенологам проанализировать 10 миллионов лучевых исследований. Всего в распоряжении врачей в настоящий момент находится свыше 50 сервисов искусственного интеллекта по 21 клиническому направлению. Об этом рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Вице-мэр подчеркнула, что работа по внедрению искусственного интеллекта в медицину ведется в Москве на систематической основе. «Сегодня специалисты работают над внедрением лучших решений в области медицины — сопровождают процесс и контролируют качество работы нейросетей», — сказала Ракова.

270 тыс.
лучевых исследований

обрабатывают умные алгоритмы в среднем в месяц

Для врачей области возможных патологий система отмечает цветовыми подсказками. Кроме того, искусственный интеллект сам производит измерения, представляющие клиническую ценность для врача при постановке окончательного диагноза. Одним из важнейших преимуществ компьютерного зрения в медицине является возможность замечать опасные патологии на ранних стадиях.

Какие патологии умеют находить нейросети на снимках?

Нейросети помогают находить признаки рака легкого, COVID-19, остеопороза позвоночника, аневризмы аорты, ишемической болезни сердца, инсульта, легочной гипертензии, гидроторакса. Кроме того, они ищут рак молочной железы, грыжу межпозвонковых дисков, плоскостопие и другие заболевания. Специальные сервисы позволяют находить на одном снимке до десяти патологий. Нейросети обрабатывают флюорографию, маммографию, рентгенографию, компьютерную томографию и магнитно-резонансную томографию.

Эксперимент по внедрению компьютерного зрения в медицину проводится в Москве с 2020 года. Проект реализуется Комплексом социального развития Москвы на базе Центра диагностики и телемедицины при поддержке Департамента информационных технологий. С момента его запуска на основе научных результатов эксперимента разработаны и утверждены 11 национальных стандартов в сфере применения искусственного интеллекта в здравоохранении, 10 из которых уже вступили в силу.

В 2023 году в Москве включили анализ профилактических исследований по маммографии с помощью нейросетей в состав медицинских услуг и ввели на него специальный тариф. Так, Москва первой в стране ввела медицинскую услугу с использованием алгоритмов искусственного интеллекта, которая оплачивается из средств фонда обязательного медицинского страхования.

Цифровизацией системы здравоохранения Москва занимается уже более десяти лет, отмечают в соцкомплексе. Умные технологии широко используются в ежедневной врачебной практике, что позволяет ускорить и упростить процессы диагностики и лечения, обеспечив высокий уровень медицинской помощи для москвичей.

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    Инга Разумовская
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