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07:24, 21 июня 2023Мир

В Китае выразили надежду на независимость Германии

Премьер Госсовета КНР Ли Цян выразил надежду на независимость ФРГ
Ли Цян и Олаф Шольц

Ли Цян и Олаф Шольц . Фото: Nadja Wohlleben / Reuters

Премьер Госсовета КНР Ли Цян во время встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем выразил надежду, что Берлин будет твердо отстаивать свою независимость и самостоятельность. Его слова приводит РИА Новости.

Представитель Китая выразил надежду, что «немецкая сторона будет и впредь сохранять непредубежденность, отстаивать независимость и самостоятельность и должным образом решать соответствующие вопросы, основываясь на принципах международных правил и духа договорных отношений». Он также призвал страны к более тесному партнерству в области экономики.

«В нынешней обстановке Китай и Германия должны более тесно сотрудничать, чтобы внести больший вклад в мир и развитие во всем мире, сыграть роль "стабилизатора" в нестабильной ситуации и ускорить построение сообщества единой судьбы человечества», — предложил он.

Ранее Шольц во время двухсторонних переговоров с Ли Цяном призвал Китай усилить давление на Россию в отношении конфликта на Украине. Канцлер Германии также отметил, что Пекину не следует поставлять оружие России, а украинский кризис не должен быть заморожен.

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    Марина Совина
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