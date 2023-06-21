Порнозвезда рассказала о сложных отношениях с бывшим мужем

Порнозвезда Кендра Сандерленд заявила, что ее бывший муж был манипулятором

Популярная американская порноактриса Кендра Сандерленд обвинила бывшего мужа в том, что он ею манипулировал. О сложных отношениях с экс-супругом она рассказала в подкасте Pillow Talk на YouTube.

По словам звезды фильмов для взрослых, они познакомились, когда мужчина только вышел из тюрьмы — бывший супруг Сандерленд был судим за тяжкое преступление. Порнозвезда также заявила, что многое сделала для мужа: в частности, помогла ему переехать в Калифорнию и стать порноактером.

Однако, как отметила Сандерленд, в их отношениях были серьезные трудности. «Он умелый манипулятор, теперь я это вижу. Со дня знакомства и на протяжении всех наших отношений он мною манипулировал», — сказала порноактриса. Она призналась, что бывший муж заставлял ее делать странные вещи: к примеру, вступать в интимные отношения с незнакомцами, снимать это на видео и показывать ему.

По словам порнозвезды, их отношения с бывшим мужем продлились два года.

Ранее порноактриса Джесси Симс рассказала о романе с фанатом. По ее словам, однажды на фестивале поклонник узнал ее и предложил вместе выпить. После этого они начали встречаться и вместе сниматься в фильмах для взрослых.