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10:24, 21 июня 2023Мир

В Японии признали превосходство России на фоне контрнаступления ВСУ

Японский депутат заявил о подавляющем превосходстве России на фоне контрнаступления ВСУ

Фото: Reuters

Россия имеет подавляющее превосходство на фоне контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ), признал японский депутат Мунэо Судзуки, известный как неформальный советник экс-премьера Синдзо Абэ по России. Об этом сообщает ТАСС.

«Я без сомнений уверен в подавляющем превосходстве России. Западная пресса изо дня в день сообщает о "продвижении Украины" и "поражении России". Почему есть такие сообщения, которые игнорируют реальность? Дело в том, что есть люди, которые извлекают выгоду из таких заявлений», — сказал он.

По его мнению, военно-промышленный комплекс и западная пресса получают выгоду от затягивания военного конфликта. Кроме того, он призвал как можно скорее прекратить огонь и сохранить отказ Токио отправлять летальное оружие Киеву.

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    Виктория Кондратьева
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