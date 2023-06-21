В Японии признали превосходство России на фоне контрнаступления ВСУ

Японский депутат заявил о подавляющем превосходстве России на фоне контрнаступления ВСУ

Россия имеет подавляющее превосходство на фоне контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ), признал японский депутат Мунэо Судзуки, известный как неформальный советник экс-премьера Синдзо Абэ по России. Об этом сообщает ТАСС.

«Я без сомнений уверен в подавляющем превосходстве России. Западная пресса изо дня в день сообщает о "продвижении Украины" и "поражении России". Почему есть такие сообщения, которые игнорируют реальность? Дело в том, что есть люди, которые извлекают выгоду из таких заявлений», — сказал он.

По его мнению, военно-промышленный комплекс и западная пресса получают выгоду от затягивания военного конфликта. Кроме того, он призвал как можно скорее прекратить огонь и сохранить отказ Токио отправлять летальное оружие Киеву.